شُيّع اليوم (الإثنين) جثمان الكاتب وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل إلى مثواه الأخير، بعد أن أقيمت صلاة الميت عليه بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
وأظهرت صور جموع المصلين من أقارب وأصدقاء ومحبي الزامل، بجانب عدد من الزوار والمعتمرين، وهم يؤدون صلاة الميت على جثمانه بالحرم المكي.
وكان عددٌ من المسؤولين والإعلاميين، نعوا الإعلامي والمفكر وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل، الذي وافته المنية أول أمس (السبت) بماليزيا أثناء تواجده مع عائلته هناك، بعد معاناة مع مرض الكلى، ونُقل جثمانه لاحقاً إلى المملكة عبر مطار جدة الدولي.
وفق “أخبار 24”.