سلط تقرير مصور الضوء على قصة عبدالرزاق خوجة أول خطاط للعملة السعودية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله.
وأوضح التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية”، أن موهبة خوجة بالخط لفتت أنظار معلميه بالمدرسة الفخرية بمكة المكرمة عندما كان يكتب الحكمة اليومية على السبورة، حيث لقي الإشادة والتشجيع، وكان حينها في العقد الأول من عمره.
وكان من أول أعمال خوجة “مانشيت” خطّه لصحيفة “الندوة”، ثم تعاون بعدها مع وزارة الخارجية لعدة سنوات من خلال خطّ جوازات السفر للسياسيين والدبلوماسيين والسفراء.
وقال خوجة إن الملك فيصل أرسل لجنة من مؤسسة النقد تبحث عن خطاط لطباعة عملة جديدة، مضيفا أن وزارة الخارجية رشحته للجنة، ليعمل بعدها في كتابة خط العملة السعودية، حيث صمم أول عملة عام 1387هـ.
وفق “أخبار 24”.