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أخبار محلية > ‏”الدفاع المدنى” يحذر من انفجار السخانات حال إهمال الصيانة
06/01/2020   4:11 م

‏”الدفاع المدنى” يحذر من انفجار السخانات حال إهمال الصيانة

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نبهت المديرية العامة للدفاع المدني على خطورة عدم إجراء الصيانة الدورية ‏للسخانات الكهربائية خلال فصل الشتاء‎.

وأوضحت أن من أبرز مصادر الخطر؛ عطل المنظم ‏‏(الترموستات) الذي يتحكم بدرجة حرارة مياه السخان، وهو ما ‏يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة وتكوين البخار ما يسبب انفجار ‏السخان.‏

وحذرت المديرية من استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة، والتي ‏ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه ‏بكميات كبيرة إلى الوفاة.

ودعت إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات ‏شريطة إغلاقها قبل النوم، واتباع إرشادات السلامة في ‏حالة استخدام الحطب؛ حيث يجب إشعال النار في موقع جيد ‏التهوية مع ضرورة تهوية المكان بين فترة وأخرى.‏ وفق “أخبار 24”.

‏”الدفاع المدنى” يحذر من انفجار السخانات حال إهمال الصيانة

أخبار محلية
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