‏”الدفاع المدنى” يحذر من انفجار السخانات حال إهمال الصيانة

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني على خطورة عدم إجراء الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فصل الشتاء.
وأوضحت أن من أبرز مصادر الخطر؛ عطل المنظم (الترموستات) الذي يتحكم بدرجة حرارة مياه السخان، وهو ما يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة وتكوين البخار ما يسبب انفجار السخان.
وحذرت المديرية من استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة، والتي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه بكميات كبيرة إلى الوفاة.
ودعت إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات شريطة إغلاقها قبل النوم، واتباع إرشادات السلامة في حالة استخدام الحطب؛ حيث يجب إشعال النار في موقع جيد التهوية مع ضرورة تهوية المكان بين فترة وأخرى. وفق “أخبار 24”.