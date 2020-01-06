استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الإثنين)، وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، حيث بحث اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك بين هذه الدول، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.
يذكر أن الوزراء الذين استقبلهم الملك هم: وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية بدولة أرتريا عثمان صالح، ووزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ووزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، ووزير الشؤون الخارجية الجيبوتي محمود يوسف، ووزير الشؤون الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض.
حضر الاستقبال؛ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد قطان.
وفق “أخبار 24”.