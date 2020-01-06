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أخبار محلية > منعه مرضه من الحضور.. قائد ووكيل مدرسة يزوران طالبًا في منزله لتسليمه نتيجة الاختبارات
06/01/2020   4:09 م

منعه مرضه من الحضور.. قائد ووكيل مدرسة يزوران طالبًا في منزله لتسليمه نتيجة الاختبارات

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زار قائد ووكيل مدرسة ابتدائية في حي النظيم بالرياض طالباً؛ لتسليمه نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد تعذُّر حضوره للاختبارات بسبب إصابته بمرض عضال.

وكشفت مدرسة عبدالرحمن بن غنم الابتدائية عن صورة لقائد المدرسة عبيد بن معاش العنزي ووكيل الصفوف الأولية فاضل العنزي، أثناء زيارتهما الخميس الماضي الطالب نواف فيصل فلاح، وتسليمه نتيجة الاختبار وشهادة تفوق، مشيرة إلى أن الطالب أدى الاختبارات في منزله بسبب مرضه، متمنية له الشفاء العاجل.

وثمَّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الصور على نطاق واسع هذه البادرة الطيبة من قائد المدرسة ووكيلها تجاه الطالب، مؤكدين أن هذا التصرف ليس غريبًا من منسوبي التعليم تجاه الطلاب. وفق “أخبار 24”.

منعه مرضه من الحضور.. قائد ووكيل مدرسة يزوران طالبًا في منزله لتسليمه نتيجة الاختبارات

أخبار محلية
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