نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “ساما” تقترح الترخيص لشركات نقد إلكتروني ومدفوعات للعمل في المملكة
06/01/2020   4:08 م

“ساما” تقترح الترخيص لشركات نقد إلكتروني ومدفوعات للعمل في المملكة

+ = -
1054

تضمنت مسودة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، التي أصدرتها “ساما” أمس (الأحد)، مقترحاً يطالب بمنح تراخيص لشركات نقد إلكتروني، للعمل في سوق المملكة ضمن متطلبات واشتراطات جزائية صارمة.

وبحسب المصادر، فإن الجهات المالية المختصة بدأت في دراسة المقترح الذي تضمنته المسودة، التي أصدرتها “ساما” في إطار تنظيمها لسوق خدمات المدفوعات، والتي تضمنت أيضاً مقترحاً بالسماح للمصارف بالتقدم بطلبات لتأسيس شركات مدفوعات في المملكة.

وكانت “ساما” طرحت المسودة للعموم للإدلاء بمرئياتهم حول التوجهات المالية التي تضمنتها، واقترحت “ساما” حداً أدني لرأس مال تأسيس شركات المدفوعات الصغيرة 5 ملايين ريال، و15 مليونًا كحد أدنى لرأس مال الشركات الكبيرة، كما وضعت مبلغ 10 ملايين ريال كحد أدنى لتأسيس شركات النقد الإلكتروني الصغيرة، و30 مليوناً للشركات الكبيرة. وفق “أخبار 24”.

“ساما” تقترح الترخيص لشركات نقد إلكتروني ومدفوعات للعمل في المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081957.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.