“العقاري” يودع قرابة 1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” عن شهر ديسمبر

أودع صندوق التنمية العقارية مبلغ 1.692 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من الصندوق والوزارة، لشهر ديسمبر 2019 المنصرم.
وأوضح متحدث صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 بلغ 13.151 مليار ريال.
وأضاف المتحدث، أن 306 ملايين ريال من دفعة ديسمبر خُصصت لدعم عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما خُصصت 1.149 مليار منها لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين الذين ما زالوا في الخدمة بالقطاعات العسكرية، و237 مليون ريال لدعم مبادرة المدنيين. وفق “أخبار 24”.