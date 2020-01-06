نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العقاري” يودع قرابة 1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” عن شهر ديسمبر
06/01/2020   12:06 م

“العقاري” يودع قرابة 1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” عن شهر ديسمبر

+ = -
859

أودع صندوق التنمية العقارية مبلغ 1.692 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من الصندوق والوزارة، لشهر ديسمبر 2019 المنصرم.

وأوضح متحدث صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 بلغ 13.151 مليار ريال.

وأضاف المتحدث، أن 306 ملايين ريال من دفعة ديسمبر خُصصت لدعم عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما خُصصت 1.149 مليار منها لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين الذين ما زالوا في الخدمة بالقطاعات العسكرية، و237 مليون ريال لدعم مبادرة المدنيين. وفق “أخبار 24”.

“العقاري” يودع قرابة 1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” عن شهر ديسمبر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081952.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.