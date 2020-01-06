كيف تُحدد نسبة الخطأ في الحوادث المرورية؟

أوضحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرور، كيفية تحديد نسبة الخطأ في الحوادث المرورية، مبينةً أن المسؤولية في الحادث المروري تقع عند وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتحدد المادة 60 من اللائحة نسبة الخطأ (100% أو 75% أو 50% أو 25%) وفقاً لثلاثة معايير (الإهمال، قلة الاحتراز، عدم مراعاة الانظمة).
ويعفي القانون السائق من الحق العام إذا وقع الحادث بسبب قوة قاهرة، أو كان أحد أطرافه حيوانًا ويتحمل المسؤولية مالكه أو المسؤول عنه.
وأكدت بنود المادة أن محقق الحادث هو المسؤول عن تحديد المسؤولية، وبإشراف الضابط المختص أو مدير الشعبة، وللمتضرر الاعتراض خلال 10 ايام من تاريخ وقوع الحادث، على أن يُنظر الاعتراض من قِبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وتُعتمد من مدير الادارة المختصة. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أنه في حال تعذر تحديد المسؤولية لأسباب مقنعة؛ يتم إحالة أطراف الحادث الى المحكمة المختصة للنظر في تحديد المسؤولية بالوجه الشرعي.
واعطت اللائحة لمدير الادارة العامة للمرور تشكيل لجان للنظر في مسؤولية بعض الحوادث المرورية اذا تطلب الأمر ذلك.
يشار إلى أن وزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف أقرَّ مؤخراً اللائحة التنفيذية لنظام المرور، ودخلت حيز التنفيذ في الثالث من يناير 2020.