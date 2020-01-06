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أخبار محلية > 2.3 مليار ريال تكلفة تقدير 300 ألف حادِث مروري في الرياض خلال ‏‏2019‏
06/01/2020   12:02 م

2.3 مليار ريال تكلفة تقدير 300 ألف حادِث مروري في الرياض خلال ‏‏2019‏

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أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ‏‏”تقييم‏‎”‎، صالح الزويد أن قيمة إجمالي تقديرات أضرار حوادِث ‏المركبات في مدينة الرياض بلغت 2.272 مليار ريال لأكثر من ‏‏300 ألف حادِث خلال عام 2019.‏

وأشار الزويد وفقًا لـ”الاقتصادية” إلى أن هذه التقديرات قد لا ‏تعكس القيمة المدفوعة كتعويضات من قبل شركات التأمين ‏للمتضررين من هذه الحوادث.‏

وأوضح أن الآلية المتبعة للتعويضات عبر مراكز “تقدير” التابعة ‏للهيئة تخضع لضوابط تمكّن المتضررين من إعادة عملية التقدير ‏أو اللجوء للمحاكم في بعض الحالات‎.

وكشف أن نسبة الحوادث للمركبات التالفة خلال عام 2019 ‏جاءت على النحو التالي: أكثر من 60 ألف مركبة تالفة بشكل كامل، بما نسبته 10%، في حين بلغت الحوادث البسيطة 380 ألف حادِثة، بنسبة 63 %، وبلغ عدد الحوادث المتوسطة قرابة 163 ألف ‏حادِثة بنسبة 27 %.‏

2.3 مليار ريال تكلفة تقدير 300 ألف حادِث مروري في الرياض خلال ‏‏2019‏

أخبار محلية
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