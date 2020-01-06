2.3 مليار ريال تكلفة تقدير 300 ألف حادِث مروري في الرياض خلال ‏‏2019‏

أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ”تقييم”، صالح الزويد أن قيمة إجمالي تقديرات أضرار حوادِث المركبات في مدينة الرياض بلغت 2.272 مليار ريال لأكثر من 300 ألف حادِث خلال عام 2019.
وأشار الزويد وفقًا لـ”الاقتصادية” إلى أن هذه التقديرات قد لا تعكس القيمة المدفوعة كتعويضات من قبل شركات التأمين للمتضررين من هذه الحوادث.
وأوضح أن الآلية المتبعة للتعويضات عبر مراكز “تقدير” التابعة للهيئة تخضع لضوابط تمكّن المتضررين من إعادة عملية التقدير أو اللجوء للمحاكم في بعض الحالات.
وكشف أن نسبة الحوادث للمركبات التالفة خلال عام 2019 جاءت على النحو التالي: أكثر من 60 ألف مركبة تالفة بشكل كامل، بما نسبته 10%، في حين بلغت الحوادث البسيطة 380 ألف حادِثة، بنسبة 63 %، وبلغ عدد الحوادث المتوسطة قرابة 163 ألف حادِثة بنسبة 27 %.