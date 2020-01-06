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اخبار رياضية > بيتروس: نستحق الفوز بالسوبر.. وسنهزم الاتحاد
06/01/2020   12:01 م

بيتروس: نستحق الفوز بالسوبر.. وسنهزم الاتحاد

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أكد البرازيلي بيتروس نجم النصر، أحقية فريقه في الفوز على التعاون والتتويج بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

وقال بيتروس في تصريحات تليفزيونية: “كانت مباراة صعبة، والتعاون فريق كبير، نستحق الفوز وحصد لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ النصر”.

وأضاف: “أشكر جميع اللاعبين وكذلك الجماهير التي دعمتنا وساندتنا بقوة في مباراة السوبر، وسنستمر في تقديم المزيد”.

وواصل: “كانت هناك بعض الضغوط،، ولكننا نجحنا بنهاية المطاف”.

وختم: “لن يؤثر تتويجنا بالسوبر على مستوانا في الدوري السعودي للمحترفين، ولدينا مباراة أمام اتحاد جدة، وسننتصر فيها”. وفق “كووورة”.

بيتروس: نستحق الفوز بالسوبر.. وسنهزم الاتحاد

اخبار رياضية
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