تقارير: الهلال يسعى لضم لاعب وسط نادي إشبيلية “إيفر بانيغا”

كشفت مصادر أن مدرب الهلال رازفان لوشيسكو رشح لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني، للتعاقد معه وضمه للفريق خلال فترة التسجيلات الشتوية الحالية.
وأشارت المصادر ذاتها، وفقاً لـ”الرياض”، إلى أن عقد بانيغا البالغ من العمر 31 عاماً مع الفريق الإسباني ينتهي في 30 يونيو المقبل، وأن اللاعب يفكر جدياً في الرحيل عن إشبيلية، وأنه يفكر في الموافقة على عرض الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا.
يذكر أن بانيغا الذي لعب لأتليتكو مدريد وإنتر ميلان كذلك؛ يرفض محاولات نادي إشبيلية لإقناعه بتجديد عقده والبقاء مع النادي، كما رفض أيضاً عدداً من العروض التي قدمتها له العديد من الأندية، بينها ناديه الأسبق بوكا جونيورز، وفيورنتينا الإيطالي، وبعض الأندية الصينية.
ورغم أن القيمة السوقية لبانيغا تُقدر بـ15 مليون يورو، توقعت المصادر أن تبيع إدارة إشبيلية اللاعب بنحو 7 ملايين يورو للاستفادة منه مالياً بعد أن دخل الفترة الحرة.