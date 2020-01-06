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اخبار رياضية > ‏”بغلف” يعتب على “الهريفي”: ليس من الذوق أن ترد على محبك ‏بضحكة‎
06/01/2020   11:58 ص

‏”بغلف” يعتب على “الهريفي”: ليس من الذوق أن ترد على محبك ‏بضحكة‎

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أكدا كلٌّ من العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف، ‏واللاعب السابق بالنادي فهد الهريفي، أهمية الانتهاء من ملف ‏الاستقطابات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.‏

وسأل بغلف الهريفي عبر “تويتر” قائلاً: “بالله أبي أسألكم …تكى ‏السوبر والا ماتكا؟ ‏ليرد الهريفي: “تكا وخلصنا منه وينك يا الجاي، ياليت يا ‏المحب تجتمعون من أجل الفترة الشتوية حان وقتها‎ لمناقشة الاستقطاب الجديد، الفريق يحتاج إلى صانع لعب وظهير ‏أيسر ومحور ثابت وتقوية الاحتياط.. المنافسات طويلة والطموح ‏عالي، نريد الاستمرار في حصد البطولات”.‏

وكتب بغلف رداً عليه: “أخي فهد الهريفي، مبروك لنا جميعآ، لن نحرم ‏أنفسنا وجمهورنا الغالي من الفرحة بتحقيق السوبر فهم ‏يستحقون، أما الاستقطابات الجديدة، واحتياج الفريق والمراكز.. فهذا يحدده المدرب بالاتفاق مع الإدارة والتي تحكمها أمور ‏كثيرة”، مشددًا على أن ترك الاختيار للآراء الشخصية عمل غير ‏احترافي .‎

وتابع: “أحبتي جمهور الشمس.. لا شك أن الفريق يحتاج إلى ‏استقطابات وذكرنا ذلك سابقآ، ومن يعلم ما يحتاج إليه الفريق ‏المدرب وفقآ للميزانية المرصودة من الإدارة، أما مجرد أني فقط ‏أطالب، فأنا ودي بصراحة بميسي، ادعموا فريقكم والإدارة والله ‏يكتب لنا الخير”‎ .وفق “أخبار 24”.

ويعلق الهريفي: “ههههه .. حبيبي أبو أحمد، على بالك اللي ‏اختار الأجانب فيتوريا، أبو أحمد، لن نمنع الجماهير من الفرح ‏ولكن مَن في الكيان والقريبين منه يجب أن يختاروا توقيته ‏وأشوف تأخير الفرح حتى نهاية الموسم أفضل ولولا أن الكيان ‏يحتاج الكثير وكذلك الأفضل ما طلبنا بالتغيير الطموح والآمال ‏تغيرت‎”.

ويعتب بغلف على الهريفي بالقول: “ليس من الذوق أخي فهد أن ترد ‏على محبك بضحكة، أكيد أني أعلم مَن اختار اللاعبين العام ‏الماضي والمدرب أيضا.. لأني ببساطة كنت ولا فخر من ‏الداعمين مالياً لإدارة أخي الشامخ، نحن كجماهير سوف نفرح ‏بما تحقق وسنفرح مع أي منجز للكيان.. لأننا ببساطة نحب ‏الكيان أكثر من أنفسنا‎”.

‏”بغلف” يعتب على “الهريفي”: ليس من الذوق أن ترد على محبك ‏بضحكة‎

اخبار رياضية
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