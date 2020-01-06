‏”بغلف” يعتب على “الهريفي”: ليس من الذوق أن ترد على محبك ‏بضحكة‎

أكدا كلٌّ من العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف، واللاعب السابق بالنادي فهد الهريفي، أهمية الانتهاء من ملف الاستقطابات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وسأل بغلف الهريفي عبر “تويتر” قائلاً: “بالله أبي أسألكم …تكى السوبر والا ماتكا؟ ليرد الهريفي: “تكا وخلصنا منه وينك يا الجاي، ياليت يا المحب تجتمعون من أجل الفترة الشتوية حان وقتها لمناقشة الاستقطاب الجديد، الفريق يحتاج إلى صانع لعب وظهير أيسر ومحور ثابت وتقوية الاحتياط.. المنافسات طويلة والطموح عالي، نريد الاستمرار في حصد البطولات”.
وكتب بغلف رداً عليه: “أخي فهد الهريفي، مبروك لنا جميعآ، لن نحرم أنفسنا وجمهورنا الغالي من الفرحة بتحقيق السوبر فهم يستحقون، أما الاستقطابات الجديدة، واحتياج الفريق والمراكز.. فهذا يحدده المدرب بالاتفاق مع الإدارة والتي تحكمها أمور كثيرة”، مشددًا على أن ترك الاختيار للآراء الشخصية عمل غير احترافي .
وتابع: “أحبتي جمهور الشمس.. لا شك أن الفريق يحتاج إلى استقطابات وذكرنا ذلك سابقآ، ومن يعلم ما يحتاج إليه الفريق المدرب وفقآ للميزانية المرصودة من الإدارة، أما مجرد أني فقط أطالب، فأنا ودي بصراحة بميسي، ادعموا فريقكم والإدارة والله يكتب لنا الخير” .وفق “أخبار 24”.
ويعلق الهريفي: “ههههه .. حبيبي أبو أحمد، على بالك اللي اختار الأجانب فيتوريا، أبو أحمد، لن نمنع الجماهير من الفرح ولكن مَن في الكيان والقريبين منه يجب أن يختاروا توقيته وأشوف تأخير الفرح حتى نهاية الموسم أفضل ولولا أن الكيان يحتاج الكثير وكذلك الأفضل ما طلبنا بالتغيير الطموح والآمال تغيرت”.
ويعتب بغلف على الهريفي بالقول: “ليس من الذوق أخي فهد أن ترد على محبك بضحكة، أكيد أني أعلم مَن اختار اللاعبين العام الماضي والمدرب أيضا.. لأني ببساطة كنت ولا فخر من الداعمين مالياً لإدارة أخي الشامخ، نحن كجماهير سوف نفرح بما تحقق وسنفرح مع أي منجز للكيان.. لأننا ببساطة نحب الكيان أكثر من أنفسنا”.