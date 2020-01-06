نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حكم بـقتل وصلب مواطن في الجوف هتك عرض ابنه أخيه وأدين بعشرات الجرائم الأخرى
06/01/2020   7:23 ص

حكم بـقتل وصلب مواطن في الجوف هتك عرض ابنه أخيه وأدين بعشرات الجرائم الأخرى

+ = -
3550

قضت محكمة الاستئناف في الجوف، بتأييد حكم صادر بقتـل وصلب مواطن يعرف باسم “السفاح المقنع”؛ لإدانته في أعمال سطو مسلح بعدة مدن.

وأدين المتهم البالغ من العمر 35 عاماً بتنفيذ العشرات من عمليات السلب وسرقة السيارات، إلى جانب إطلاق النار على دوريات الأمن، وانتهاكه عرض ابنة شقيقته.

وجاء في حيثيات الحكم وفقاً لـ”عكاظ”، أن المتهم درج على تنفيذ جرائمه بمعدل جريمة إلى جريمتين في اليوم الواحد، مبينةً أن المتهم كان يهاجم ضحاياه ويتولى ابن خالته الذي يعاني من إعاقة مهمة الهرب من الموقع بسيارة تخصهما.

وبّينت الحيثيات أن الجاني سلب من ضحاياه مئات الآلاف من الريالات، بالإضافة إلى أجهزة جوالات وسيارات ومقتنيات شخصية.

وأصدرت لجنة من 3 قضاة حكماً بتنفيذ حد الحرابة في حق المتهم بمكان عام، قبل أن تصادق محكمة الاستئناف على الحكم بعد إطلاعها على 20 دليلاً وقرينة للجرائم التي ارتكبها.

حكم بـقتل وصلب مواطن في الجوف هتك عرض ابنه أخيه وأدين بعشرات الجرائم الأخرى

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081912.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.