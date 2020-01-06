أظهر مقطع فيديو، قيام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بمشاركة مجموعة من الأطفال إحدى الرقصات الشعبية خلال زيارته للقرية التراثية.

وبّين الفيديو الذي نشره حساب إمارة المنطقة بـ”تويتر”، أمير جازان وهو يقضي لحظات عفوية مع الأطفال ويرقص العرضة ويلتقط بعض الصور معهم.

وكان أمير جازان قد زار، مقر فعاليات مهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بالقرية التراثية.

وفق “أخبار 24”.