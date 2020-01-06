أظهر مقطع فيديو، قيام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بمشاركة مجموعة من الأطفال إحدى الرقصات الشعبية خلال زيارته للقرية التراثية.
وبّين الفيديو الذي نشره حساب إمارة المنطقة بـ”تويتر”، أمير جازان وهو يقضي لحظات عفوية مع الأطفال ويرقص العرضة ويلتقط بعض الصور معهم.
وكان أمير جازان قد زار، مقر فعاليات مهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بالقرية التراثية.
#شاهد 🎥||
سمو #أمير_منطقة_جازان يشارك الأطفال فرحتهم باداء إحدى #الرقصات_الشعبية اثناء زيارته الليلة لمقر فعاليات #مهرجان_جازان_الشتوي بالكورنيش الجنوبي بالقرية التراثية..@turathiat_jazan#شتوي_جازان2020
@jazangov
#جازان pic.twitter.com/VbguchPnre
— إمارة منطقة جازان (@jazangov) January 5, 2020
وفق “أخبار 24”.