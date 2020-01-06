بالفيديو.. كان يتطوع لإيصالهم لمنازلهم.. قصة ممرض سعودي أحسن خدمة المرضى لأكثر من 35 عاماً

أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأحد ممرضي الوزارة “سعد، أبو محمد”، الذي عمل على مدى أكثر من 35 عامًا، لخدمه مرضى غسيل الكلى في مستشفى بدر، بل وكان ينقلهم بسيارته إلى بيوتهم.
وكتب “الربيعة” على حسابه في “تويتر”: “الأرواح الطيبة تعمل بصمت وتسعد الناس بكلمة طيبة أو ابتسامة أو خدمة جليلة”، فيما عرض فيديو قصير بعضا من جهود الممرض، وحياته ودراسته في مكة بعد أن انتقل إليها من المدينة المنورة، التي عاد إليها ليعمل بها.
وأوضح الفيديو أن الممرض هو أقدم ممارس صحي في محافظة بدر، كما يشارك زملاءُ “أبو محمد” في توصيل المرضى إلى بيوتهم، في تطوع محمود منهم، من باب الأخوة. وفق “أخبار 24”.
” أبو محمد وحكاية ( 35 ) سنة مع التمريض .. العطاء لا يقتصر على مكان العمل ” #شكرًا_أبومحمد pic.twitter.com/gTlfZm78zN
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 5, 2020