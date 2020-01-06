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أخبار محلية > بالفيديو.. كان يتطوع لإيصالهم لمنازلهم.. قصة ممرض سعودي أحسن خدمة المرضى لأكثر من 35 عاماً
06/01/2020   7:19 ص

بالفيديو.. كان يتطوع لإيصالهم لمنازلهم.. قصة ممرض سعودي أحسن خدمة المرضى لأكثر من 35 عاماً

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أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأحد ممرضي الوزارة “سعد، أبو محمد”، الذي عمل على مدى أكثر من 35 عامًا، لخدمه مرضى غسيل الكلى في مستشفى بدر، بل وكان ينقلهم بسيارته إلى بيوتهم.

وكتب “الربيعة” على حسابه في “تويتر”: “الأرواح الطيبة تعمل بصمت وتسعد الناس بكلمة طيبة أو ابتسامة أو خدمة جليلة”، فيما عرض فيديو قصير بعضا من جهود الممرض، وحياته ودراسته في مكة بعد أن انتقل إليها من المدينة المنورة، التي عاد إليها ليعمل بها.

وأوضح الفيديو أن الممرض هو أقدم ممارس صحي في محافظة بدر، كما يشارك زملاءُ “أبو محمد” في توصيل المرضى إلى بيوتهم، في تطوع محمود منهم، من باب الأخوة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. كان يتطوع لإيصالهم لمنازلهم.. قصة ممرض سعودي أحسن خدمة المرضى لأكثر من 35 عاماً

أخبار محلية
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