أعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، تمثيل ضربة النجم الفرنسي زين الدين زيدان للاعب الإيطالي ماركو ماتيرازي، في نهائي كأس العالم عام 2006.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو بصحبة زيدان وهو يُداعبه ويُذكره بلقطته الشهيرة مع “ماتيرازي”، بعدما ضربه برأسه وأسقطه أرضا في نهائي كأس العالم 2006.
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه استقبل المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، ونشر صورًا بصحبته ومدرب فريق ألميريا الإسباني، حيث أهدى زيدان قميص فريقه لآل الشيخ، الذي ظهر مرتديًا قميص “ألميريا”.
وفق “أخبار 24”.