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أخبار محلية > “النقل” تنفذ جولات لرصد الشركات المشغلة للوافدين في تطبيقات المركبات.. وتتوعد بعقوبات تصل لإيقاف الخدمات
05/01/2020   8:10 م

“النقل” تنفذ جولات لرصد الشركات المشغلة للوافدين في تطبيقات المركبات.. وتتوعد بعقوبات تصل لإيقاف الخدمات

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أعلنت هيئة النقل عن بدء الجولات الرقابية بشكل مكثف لرصد الشركات العاملة في نشاط تطبيقات توجيه سيارات الأجرة المخالفة التي تشغل أجانب، متوعدة بإيقاف خدماتها.

وأوضح ماجد الزهراني مدير عام النقل بالسيارات الصغيرة في الهيئة أن الجولات تتم بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبشكل مكثف، مع فرض عقوبة إيقاف الخدمات عن الشركات وغرامة 5 آلاف ريال عن كل وافد سمحت له بالعمل لديها.

وأضاف أن العقوبات تشمل كذلك تطبيق مخالفات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، داعيا مستخدمي تطبيقات إعادة توجيه المركبات بالإبلاغ في حال كان السائق غير سعودي، ابتداء من بداية شهر يناير الجاري. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن هذه المرحلة هي الثانية، وكانت الأولى توطين السيارات الخاصة، وستشمل المرحلة الثالثة سيارات الأجرة العامة.

“النقل” تنفذ جولات لرصد الشركات المشغلة للوافدين في تطبيقات المركبات.. وتتوعد بعقوبات تصل لإيقاف الخدمات

أخبار محلية
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