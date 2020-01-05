شاهد.. كيف يعمل التقاطع الذكي الأول في منطقة تبوك

أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الشؤون البلدية والقروية طريقة عمل التقاطع الذكي الأول لمرور السيارات، الذي تم تشغيله في محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.
وبيّن كذلك أن التقاطع يقع على طريق الملك عبدالله مع شارع محمد بن عبدالوهاب، وذلك من خلال ربط أرصفة البوليسترين مع إضاءة الإشارة المرورية، حيث يضيء الرصيف بنفس لون الإشارة.
ويهدف تطبيق التقاطع الذكي لمزيد من التنبيه لقائدي المركبات، وزيادة الأمان لهم، كما يهدف لتحسين المشهد الحضري في المدينة. وفق “أخبار 24”.
#فيديو | في خطوة تهدف إلى التنبيه
والأمان لقائدي المركبات نفذت أمانة#تبوك “تقاطع ذكي” في طريق الملك
عبدالله مع طريق محمد بن عبدالوهاب
بـ #ضباء.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/jV88YcDdn6
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) January 5, 2020