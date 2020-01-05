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أخبار الخرج > بأكثر من 46 فعالية : الماضي يدشّن مهرجان #ليالي_الشتوية_بالخرج
05/01/2020   8:03 م

بأكثر من 46 فعالية : الماضي يدشّن مهرجان #ليالي_الشتوية_بالخرج

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دشّن محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي فعاليات مهرجان ليالي الشتوية والذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بمشاركة لجان التنمية الاهلية الاجتماعية باليمامة والسلمية والهياثم وحي القطار وجمعية البر الخيرية بالخرج .

ابتدأت الفعاليات بأول ايام المهرجان بلجنة التنمية الاجتماعية باليمامة حيث تواجد رئيس اللجنة الاستاذ محمد بن عبدالله الداعج والمدير التنفيذي الاستاذ عبدالله الشنان وعدد من منسوبي اللجنة وأهالي اليمامة .

بدأ المحافظ الجولة بزيارة كافة الفعاليات وهي :
خيمة الضيافة – الصقارين – السيارات الكلاسيكية – السيارات المعدلة – خيمة الصحة بمشاركة مستشفى الملك خالد ومركز صحي السعودية – وركن التعليم – وخيمة الغرفة التجارية – الاركان الفنية – المسرح – الاسر المنتجة – سيارات الفود تراك .

ثم بدأت فعاليات المسرح ، بلقاء ثقافي مفتوح لأعضاء ديوانية لجنة اليمامة ، ثم بالبرنامج المفتوح للأطفال والهدايا ، ثم فقرة العرضة السعودية بمشاركة الزوار .

ستستمر الفعاليات حتى مساء الخميس القادم بعد اربعة ايام ، وغدا ستكون الفعاليات بضيافة جمعية البر الخيرية ببرنامج فعال .

 

بأكثر من 46 فعالية : الماضي يدشّن مهرجان #ليالي_الشتوية_بالخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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