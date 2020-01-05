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أخبار محلية > تماشياً مع مبادرة الأمير خالد الفيصل.. “هيئة السياحة” تُلزم مرافق الإيواء باستخدام اللغة العربية
05/01/2020   5:48 م

تماشياً مع مبادرة الأمير خالد الفيصل.. “هيئة السياحة” تُلزم مرافق الإيواء باستخدام اللغة العربية

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ألزمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة مرافق الإيواء السياحي في المنطقة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء كلغة أولى.

وبيّن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، محمد العمري، أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع مبادرة الأمير خالد الفيصل في ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟”، مؤكداً أنها تتوافق تماما مع توجهات الهيئة وتعليمات رئيس مجلس الإدارة بالهيئة، وذلك باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء.

وأشار العمري إلى أنه تم تكوين فريق رقابي يقوم بالاتصال على عدد من مرافق الإيواء بشكل عشوائي كل 3 أيام ويتم تسجيل المكالمات لضبط المخالفة إن وُجدت، لافتاً إلى أن هناك تجاوبا من مرافق الإيواء التي تم الاتصال بها، مؤكداً على استمرار هذه الرقابة، بالإضافة إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الهيئة في الميدان. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن المراسلات والخطابات التي تتم بين مرافق الإيواء والجهات الحكومية أو الخاصة أصبحت باللغة العربية بنسبة 95%، مبيناً أنه لا يُقبل أي خطاب من أي جهة من مرافق الإيواء باللغة الإنجليزية إلا أن يكون الخطاب مترجما في نفس الصفحة، حيث يكون الجزء الأيمن باللغة العربية والجزء الأيسر باللغة الإنجليزية، وخاصة بعض المرافق التي لديها ارتباطات دولية خارج المملكة.

تماشياً مع مبادرة الأمير خالد الفيصل.. “هيئة السياحة” تُلزم مرافق الإيواء باستخدام اللغة العربية

أخبار محلية
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