نجح الطبيب السعودي الدكتور ممدوح بن سعود القثامي في تحقيق إنجاز طبي عالمي، حيث منحه مكتب الاختراعات الأمريكية والعلامات التجارية “USPTO” للمرة الثانية براءة اختراع في طريقة علاج الأورام بالأشعة الموجهة بالتصوير الطبي.
ووصفت وزارة الحرس الوطني حصول القثامي؛ الذي يشغل منصب رئيس الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام في الشؤون الصحية بالوزارة، على براءة الاختراع بالإنجاز الوطني الفريد.
والقثامي حاصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء الطبية العلاجية من جامعة RMIT بأستراليا، فضلا على الزمالة الأمريكية في فيزياء العلاج الإشعاعي من مركز “إم دي أندرسون” لأمراض السرطان في عام 2016، وله أكثر من 30 منشورا علميا في مجلات عالمية محكمة، وله براءة اختراع من مكتب الاختراعات الأمريكية والعلامات التجارية كمخترع أساسي في تقنيات “البوليمر والنانو” لتحديد أماكن الأورام بدقة في العلاج الإشعاعي.
وفق “أخبار 24”.