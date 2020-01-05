بالأسماء.. “الصحة” تدعو 919 متقدماً ومتقدمة على وظائف “صيدلي وأخصائي غير طبيب” لاستكمال إجراءات الترشيح

دعت وزارة الصحة 919 مواطنًا ومواطنة من المتقدمين للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (صيدلي وأخصائي غير طبيب)، والمعلن عنها في 10/ 11/ 2019م على موقع وزارة الخدمة المدنية، لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين حتى نهاية دوام الخميس الموافق 16/1/2020 م، وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم.
وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية مع نسخة منها، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافةً إلى شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، والحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح، وفقًا لنقاط المؤهل والخبرات العملية، مؤكدة أن مَن لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.