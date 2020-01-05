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أخبار محلية > بالفيديو.. زوجان أمريكيان من العلا: السعوديون من ألطف الشعوب وأفضلها ترحيباً بالضيوف
05/01/2020   5:47 م

بالفيديو.. زوجان أمريكيان من العلا: السعوديون من ألطف الشعوب وأفضلها ترحيباً بالضيوف

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عبر زوجان من ولاية ميزوري الأمريكية عن انطباعاتهما بزيارة المملكة لأول مرة، مشيرين إلى أنهما من محبي المنطقة العربية ولطالما تمنيا أن تتاح لهما الفرصة لزيارة المملكة.

وأوضح الزوجان في فيديو نشره الإعلامي السعودي علي المشعل، أنهما قدما للمملكة بتأشيرة سياحية، وأنهما زارا مدينة جدة وأحبّاها وخاصة المدينة القديمة والكورنيش، ومن ثم توجها إلى مدينة العلا.

ووصف الزوجان الأمريكيان تجربتهما بزيارة المملكة بـ”العظيمة”، لافتين إلى أن الشعب السعودي كان في قمة اللطف معهما، وأن السعوديين أفضل الشعوب ترحيباً بالضيوف. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. زوجان أمريكيان من العلا: السعوديون من ألطف الشعوب وأفضلها ترحيباً بالضيوف

أخبار محلية
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