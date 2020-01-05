دعت وزارة التعليم، معلميها ومعلماتها، للمشاركة في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي بدورتها الثالثة.
وأصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي تعميماً إلى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، بتوجيه مراكز التميّز بحثِّ المعلمين والمعلمات على التسجيل والمشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.
وتأتي مشاركة الوزارة إيماناً بأهمية دعم وتميّز المعلم وإبراز مكانته وإنجازاته التربوية وتفانيه وأعماله التي تسهم في تحسين جودة التعليم.
يذكر أن الجائزة قائمة على معايير عالمية؛ لتكريم المعلم الذي يبدع في مجال عمله، ويسعى إلى التميّز من خلال تقديم مبادرات وأعمال وبرامج تنعكس على المجتمع المدرسي.وفق “أخبار 24”.