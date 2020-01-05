انطلقت اليوم الأحد المرحلة الأولى من رالي “داكار السعودية 2020″، من جدة إلى الوجه بمسافة 754 كيلومتراً.
وأظهرت صور ومقطع فيديو بداية السباق الذي سيستمر حتى 17 يناير 2020، وسيجتاز فيه المشاركون 12 مرحلة على امتداد 7500 كيلومتر عبر صحارى المملكة.
وأوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه يمكن للمهتمين متابعة تفاصيل الرالي وترتيب المتسابقين في تحديث مباشر عبر الرابط.
وأبانت أن المرحلة الثانية ستكون من الوجه إلى نيوم بمسافة 367 كم، فيما ستكون المرحلة الثالثة في إطار نيوم بمسافة 404 كم، ثم يعود المتسابقون إلى نقطة البداية في نيوم.
أما في المرحلة الرابعة فيعبر المشاركون 453 كم بين نيوم والعلا، ومن العلا إلى حائل في المرحلة الخامسة بمسافة 353 كم، وفي المرحلة السادسة يعبر المتسابقون 478 كم انطلاقاً من حائل وصولاً إلى الرياض، وفي المرحلة السابعة يتحرك المشاركون من الرياض وصولا إلى وادي الدواسر عابرين مسافة طولها 543 كم.
وستكون المرحلة الثامنة بين جبال وادي الدواسر بمسافة 474 كم، والتاسعة بين وادي الدواسر وحرض بمسافة 415 كم، والعاشرة بين حرض والشبيطة يقطع المتسابقون خلالها مسافة 434 كم، والمرحلة الحادية عشرة بين الشبيطة وحرض بمسافة 379 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة والأخيرة سيغادر المتسابقون من الشبيطة إلى القدية بمسافة 374 كم.