إيداع 493 مليون ريال لمستفيدي “حافز”.. و7 آلاف مواطن ومواطنة التحقوا بالعمل في ديسمبر

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الأحد)، أكثر من 493 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 323 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي “حافز البحث عن عمل” و”حافز صعوبة الحصول على عمل”، وذلك عن شهر ديسمبر 2019م.
وكشف الصندوق عن أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي البرنامجين لشهر ديسمبر، بلغ 7098 مستفيدًا ومستفيدة، منهم 3928 من الإناث و3170 من الذكور.
يذكر أن “هدف” يقدم برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة. وفق “أخبار 24”.