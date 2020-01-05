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أخبار محلية > “هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”
05/01/2020   1:32 م

“هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”

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طالب صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، منشآت القطاع الخاص، بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

وأوضح الصندوق أن خدمات بوابة “طاقات” ستساهم في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.

يذكر أن “هدف” يساهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة “طاقات” عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.وفق “أخبار 24”.

“هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”

أخبار محلية
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