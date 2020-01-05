سجن وتغريم 6 موظفين بإحدى الجامعات بينهم عمداء سابقون لإدانتهم بتبديد المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أحكاماً بالسجن والغرامة بحقّ 6 موظفين من منسوبي إحدى الجامعات، بينهم عمداء كليات سابقون، وذلك بعد إدانتهم بتبديد المال العام وتهمٍ أخرى.
وتضمنت الأحكام وفقاً لـ”المدينة”، إدانة المتهمين الستة في قضية “عقود التشغيل” بالجامعة وتغريم كل منهم 100 ألف ريال، إضافةً إلى إدانة اثنين منهم بالتزوير في أوراق ومستندات رسمية وتغريمهما 200 ألف ريال.
كما حكمت المحكمة بالسجن مدة سنة على اثنين من المتهمين، وذلك بعد إدانتهما بمخالفة نظام مكافحة الرشوة، في حين أُدين آخر بجريمة الاختلاس وحُكم عليه بغرامة قدرها 50 ألف ريال.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين استغلوا نفوذهم الوظيفي، باستبعاد عرض إحدى الشركات المقدم لتنفيذ أحد المشاريع وترسيته على شركة أخرى بمبلغ أعلى وتحميل خزانة الدولة أكثر من 14 مليون ريال، فضلاً عن قصر التعاقد مع شركات معينة بالشراء المباشر، والتوسع في صرف العُهَد لأعضاء هيئة التدريس.
وذكرت المصادر أن المدانين تقدموا بلوائح اعتراض إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لنقض الحكم وإثبات براءتهم.