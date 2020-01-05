قدمت وزارة الصحة عدة نصائح لمرضى الربو يجب اتباعها عند نزول الأمطار، مبينة أن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو؛ لذا يتعين الحرص على تجنبها قدر الإمكان.
وقالت الوزارة إنه عند اضطرار مريض الربو للخروج في الأجواء الماطرة يجب عليه تغطية الرأس والفم والأنف.
وأضافت أنه يجب التأكد دائماً من حمل البخاخ الإسعافي “موسع الشعب”، والبخاخ الوقائي في حال تم وصفه من قبل الطبيب.
ودعت مَن يعانون الربو لزيارة المستشفى في حالة عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو وجود ازرقاق في الأطراف أو الشفتين واللسان.
وفق “أخبار 24”.