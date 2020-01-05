نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مصادر: عقد استثماري جديد لقمصان الهلال بـ450 مليون ريال لخمس سنوات
05/01/2020   1:26 م

مصادر: عقد استثماري جديد لقمصان الهلال بـ450 مليون ريال لخمس سنوات

+ = -
1496

كشفت مصادر عن تلقي نادي الهلال عرضا استثماريًا جديدًا لقمصان الفريق الأول بنحو 450 مليون ريال.

وأوضحت المصادر بحسب “الرياض” أن العرض سيبرم لمدة خمس سنوات، على أن يوضع الإعلان على قمصان اللاعبين من الجانب الخلفي.

وبينت المصادر أن العقد الاستثماري يأتي في ظل سعي إدارة النادي لزيادة المداخيل لتأمين مبالغ مالية للوفاء بالتزاماتها؛ لعدم التأثير على مسيرة النادي والفريق الكروي الأول، الذي يحتاج إلى مبالغ للأجهزة الفنية واللاعبين المحليين والأجانب من عقود ورواتب شهرية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 15 مليون ريال شهريا.

مصادر: عقد استثماري جديد لقمصان الهلال بـ450 مليون ريال لخمس سنوات

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081758.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.