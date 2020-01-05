مصادر: عقد استثماري جديد لقمصان الهلال بـ450 مليون ريال لخمس سنوات

كشفت مصادر عن تلقي نادي الهلال عرضا استثماريًا جديدًا لقمصان الفريق الأول بنحو 450 مليون ريال.
وأوضحت المصادر بحسب “الرياض” أن العرض سيبرم لمدة خمس سنوات، على أن يوضع الإعلان على قمصان اللاعبين من الجانب الخلفي.
وبينت المصادر أن العقد الاستثماري يأتي في ظل سعي إدارة النادي لزيادة المداخيل لتأمين مبالغ مالية للوفاء بالتزاماتها؛ لعدم التأثير على مسيرة النادي والفريق الكروي الأول، الذي يحتاج إلى مبالغ للأجهزة الفنية واللاعبين المحليين والأجانب من عقود ورواتب شهرية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 15 مليون ريال شهريا.