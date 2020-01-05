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اخبار رياضية > رئيس هلالي سابق يبارك للنصراويين تحقيق السوبر
05/01/2020   1:25 م

رئيس هلالي سابق يبارك للنصراويين تحقيق السوبر

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بارك الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس الهلال السابق عضو وشرفه الحالي، تحقيق فريق النصر بطولة السوبر بتغلبه على فريق التعاون بركلات الترجيح في المباراة التي أُقيمت مساء أمس السبت على ملعب الجوهرة بجدة. وقال ابن مساعد في تغريدة نشرها عبر صفحته بتويتر: “مبروك للنصر بطولة السوبر، مبروك لإخواني وأصدقائي النصروايين”.

وتابع: “أنا قلت بدلاً من أن أبارك للأحبة واحدًا واحدًا أبارك لهم بتغريدة”.

وكان فريق النصر الأول لكرة القدم قد تُوّج مساء أمس بلقب كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه؛ وذلك بعد تغلبه على فريق التعاون بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء الشوطَين الأصليَّين بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفق “سبق”.

رئيس هلالي سابق يبارك للنصراويين تحقيق السوبر

اخبار رياضية
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