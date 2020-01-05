الإبعاد من رئاسة الأهلي يهدد الصائغ والمؤشر يدخل الفترة الحرة

علمت “الرياض” من مصدر عالي الثقة أن رئيس النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ مهدد بالإبعاد من رئاسة النادي.
وكشف المصدر إن المخالفات التي وقعت فيها الإدارة الحالية برئاسة الصائغ والذي تم مناقشتها في الجمعية العمومية غير العادية والرفع بها للهيئة العامة للرياضة والتي قد يعاقب بالإبعاد من كرسي الرئاسة في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة أصدرت عبر حسابها في منصة تويتر بياناً حول جمعيتي الأهلي والإتحاد العموميتين جاء فيه:
تود الهيئة العامة للرياضة الإيضاح أنها تابعت ما أسفرت عنه الجمعيتان العموميتان لناديي الأهلي والاتحاد، وإزاء ذلك فإنها تقوم حالياً من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية بالتحقق ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية غير العادية في الناديين، وستتحقق من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن مصلحة النادي، وتسعى لبلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير الناديين المتطلعة لاستقرار أنديتها والعمل للنجاح وتحقيق الإنجازات.
وفي هذا الإطار فإن الهيئة تنوه إلى أن الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن القيادة الرشيدة يهدف إلى الارتقاء بالرياضة في مختلف الألعاب على كافة المستويات والأصعدة، وأن كل ما تم توفيره من إمكانات للأندية الرياضية حريٌ به أن ينعكس إيجاباً على أداء الأندية الرياضية في منافساتها، وفي مساهمتها في تحقيق المنجزات الوطنية في مختلف الرياضات، وفي ذات الوقت تؤكد الهيئة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة”.
من جهة أخرى، دخل لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سلمان المؤشر الفترة الحرة والتي تتيح له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة الراقي.
وتعيش الجماهير الأهلاوية، حالة من القلق والشكوك، حول مستقبل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سلمان المؤشر، وذلك لقرب انتهاء عقده مع الأهلي