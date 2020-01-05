عضو الشرف الذهبي يعلن مفاجأة سعيدة للنصر

ضاعف عبد العزيز بغلف عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، مكافأة التتويج بكأس السوبر السعودي للفريق الكروي عقب الفوز على التعاون، مساء السبت بملعب الجوهرة المشعة في جدة.
وكتب عبد العزيز بغلف عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “الحمد لله.. أجيبه يعني أجيبه.. كفو الإدارة كفو للاعبين.. كفو ينطح كفو.. لجمهور الشمس”.
وواصل: “أضاعف مكافأة السوبر من مليون إلى مليونين.. ومضاعفة مكافأة اللاعبين من 10 آلاف إلى 20 ألف.. ومن نصر إلى نصر”.
من جانبه، هنأ فهد المشيقح نائب رئيس نادي النصر السابق جميع النصراويين، قائلًا:” ألف مبروك للعالمي السوبر.. كأس السوبر”. وفق “كووورة”.
وبارك فهد العجلان عضو شرف ناديي النصر والتعاون، لجميع النصراويين، بقوله: “ألف مبرووك كأس السوبر”.
وأعقبه أيمن عبدالله القاضي عضو شرف النصر، قائلا عبر حسابه على تويتر: “مبروك يا عالمي.. أجيبه يعني أجيبه لو كان تحت الحراسة.. ترليون مبروك لجمهور أول عالمي بآسيا”، مرفقًا فيديو له وهو يحتفل بشكل هستيري بالسوبر السعودي بملعب الجوهرة المشعة بجدة.