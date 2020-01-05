نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > اختلف معها وهجر فراشها.. زوجة تسكب الأسيد الحارق على وجه وجسد زوجها بصبيا
05/01/2020   7:09 ص

اختلف معها وهجر فراشها.. زوجة تسكب الأسيد الحارق على وجه وجسد زوجها بصبيا

+ = -
3121

فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة صبيا بجازان، التحقيق في واقعة إقدام زوجة على سكب سائل الأسيد الحارق على جسد زوجها وهو نائم بالمنزل.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الزوجة الثانية للمجني عليه دخلت في خلاف معه ليقرر هجر فراشها تلك الليلة وينام في صالة المنزل.

وفوجئ الزوج بقيام زوجته برش السائل الحارق على جسده ووجهه وهو نائم مهددةً إياه بالقتل، قبل أن يتمكن من الهرب منها والاستنجاد بالجيران الذين نقلوه إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، حيث جرى تنويمه بالعناية المركزة.

بدورها قررت الأجهزة الأمنية إطلاق سراح الزوجة بكفالة مالية على ذمة القضية.

اختلف معها وهجر فراشها.. زوجة تسكب الأسيد الحارق على وجه وجسد زوجها بصبيا

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081738.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.