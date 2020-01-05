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اخبار رياضية > الوليد بن طلال يكافئ النصر بمليون ريال على تحقيق لقب السوبر
05/01/2020   7:07 ص

الوليد بن طلال يكافئ النصر بمليون ريال على تحقيق لقب السوبر

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قدم الأمير الوليد بن طلال، مكافأة مالية قدرها مليون ريال لنادي النصر على تحقيق بطولة كأس السوبر.

وقال الأمير الوليد بن طلال في تغريدة عبر صفحته بـ”تويتر”: “أهنئ نادي النصر بتحقيق كأس السوبر، وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال له”.

وتوج النصر بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظیره التعاون بركلات الترجیح بنتیجة 5/4 في المباراة التي أقیمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضیة في جدة.

وفق “أخبار 24”.

الوليد بن طلال يكافئ النصر بمليون ريال على تحقيق لقب السوبر

اخبار رياضية
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