الوليد بن طلال يكافئ النصر بمليون ريال على تحقيق لقب السوبر

قدم الأمير الوليد بن طلال، مكافأة مالية قدرها مليون ريال لنادي النصر على تحقيق بطولة كأس السوبر.
وقال الأمير الوليد بن طلال في تغريدة عبر صفحته بـ”تويتر”: “أهنئ نادي النصر بتحقيق كأس السوبر، وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال له”.
وتوج النصر بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظیره التعاون بركلات الترجیح بنتیجة 5/4 في المباراة التي أقیمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضیة في جدة.
أهنىء نادي النصر @AlNassrFC
بتحقيق #كأس_السوبر_السعودي
وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال لنادي #النصر
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) January 4, 2020
وفق “أخبار 24”.