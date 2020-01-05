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أخبار محلية > “الخارجية”: المملكة ترفض وتدين التصعيد التركي في الشأن الليبي وتعد ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن
05/01/2020   7:08 ص

“الخارجية”: المملكة ترفض وتدين التصعيد التركي في الشأن الليبي وتعد ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن

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أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي.

وتندد المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وتعتبر ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.

وتؤكد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.وفق “أخبار 24”.

“الخارجية”: المملكة ترفض وتدين التصعيد التركي في الشأن الليبي وتعد ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن

أخبار محلية
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