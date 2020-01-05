معتذراً عن التقصير.. سعود آل سويلم يقدم مليون ريال مكافأة للاعبي النصر بعد الفوز بالسوبر

أعلن رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم عن تقديم مليون ريال مكافأة للاعبي فريق النصر والجهاز الفني، بمناسبة التتويج بكأس السوبر.
وقدم آل سويلم التهنئة للاعبين والجماهير على تحقيق بطولة كأس السوبر قائلاً: “ألف مبروك لعشاق النادي القاري العالمي الأول كبير الرياض تحقيق البطولة 44، شكراً لأبطالنا في الميدان، شكراً لجمهور الشمس، شكراً لرجال العالمي”.
وأضاف عبر حسابه بـ”تويتر”: “يشرفني تقديم مليون ريال مكافأة للاعبي العالمي والجهاز الفني بمناسبة تحقيق السوبر السعودي.. نادي النصر يستحق الكثير والكثير.. واعتذر عن التقصير”. وفق “أخبار 24”.
وتوج النصر بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظیره التعاون بركلات الترجیح بنتیجة 4/5 في المباراة التي أقیمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضیة في جدة.