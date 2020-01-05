خطفت طريقة احتفال المشرف على الكرة بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي بهدف التعادل الذي أحرزه فريقه بكأس السوبر، الأنظار بعدما ظل يركض باتجاه اللاعبين للاحتفال معهم.
وأظهرت لقطات تلفزيونية، الحلافي وهو يركض بشكل هستيري ويقفز في الهواء عدة مرات فرحاً بعد تسجيل مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.
وقال الحلافي في تصريحات عقب نهاية المباراة التي حقق فيها النصر كأس السوبر على حساب التعاون، إن اللقب تحقق بتضافر كل الجهود، مشيراً إلى أن إدارة فريقه فضّلت البُعد عن الإعلام وعدم الظهور المتكرر.
وفق “أخبار 24”.