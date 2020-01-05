نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الزعاق: أسبوع وتنتهي المربعانية.. توقّعوا برداً شديداً في آخرها
05/01/2020   7:02 ص

بالفيديو.. الزعاق: أسبوع وتنتهي المربعانية.. توقّعوا برداً شديداً في آخرها

+ = -
1522

أعلن المختص بعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق أنه لم يتبق سوى أسبوع واحد وينتهي موسم المربعانية، ويبدأ موسم الشبط السبت القادم 11 يناير 2020.

وأشار إلى مثل قديم هو “إذا سلمت علينا المربعانية بدفا ودعتنا بجفا”، أي إذا كانت بدايتها دافئة ما تطلع إلا باردة، وأنها هذا العام كانت دافئة، بسبب سيطرة المنخفضات الجنوبية الدافئة.

وأوضح أنه أيضا إذا جاء مطر طوال المربعانية صارت دافئة في بدايتها، غير أنه سيلاحَظ خلال الأيام المتبقية من المربعانية عودة البرد مجددا. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الزعاق: أسبوع وتنتهي المربعانية.. توقّعوا برداً شديداً في آخرها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885081703.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.