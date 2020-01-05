بالفيديو.. الزعاق: أسبوع وتنتهي المربعانية.. توقّعوا برداً شديداً في آخرها

أعلن المختص بعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق أنه لم يتبق سوى أسبوع واحد وينتهي موسم المربعانية، ويبدأ موسم الشبط السبت القادم 11 يناير 2020.
وأشار إلى مثل قديم هو “إذا سلمت علينا المربعانية بدفا ودعتنا بجفا”، أي إذا كانت بدايتها دافئة ما تطلع إلا باردة، وأنها هذا العام كانت دافئة، بسبب سيطرة المنخفضات الجنوبية الدافئة.
وأوضح أنه أيضا إذا جاء مطر طوال المربعانية صارت دافئة في بدايتها، غير أنه سيلاحَظ خلال الأيام المتبقية من المربعانية عودة البرد مجددا. وفق “أخبار 24”.
بقي أسبوع وتنتهي المربعانية
ويوم السبت القادم أول أيام الشبط pic.twitter.com/Bp8tejN3qh
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 4, 2020