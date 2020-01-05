“الشرق الأوسط”: المملكة و”دول صديقة” تضع استراتيجية عسكرية للتعامل مع الحوثيين وتوجيه ضربات مؤلمة لهم

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن المملكة تخطط مع دول صديقة لوضع استراتيجية مطورة للتعامل مع الحوثيين حال هاجموا بتوجيه من إيران منشآت مدنية أو اقتصادية في دول التحالف.
وأكدت أن قياديين عسكريين سعوديين من مستويات عليا عقدوا بهذا الشأن اجتماعات مع نظرائهم من الدول الصديقة.
وأضافت أن الضربات التي ستوجه للحوثيين ستستهدف قادتهم السياسيين ومقراتهم والمصالح التابعة لهم داخل الأراضي اليمنية، مؤكدة أن الضربات ستكون مؤلمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستراتيجية تتضمن نشر أسـلحة نوعية حديثة وطائرات مقاتلة ودفاعات جوية ورادارات.