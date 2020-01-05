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أخبار محلية > بالفيديو.. تركي آل الشيخ يروي موقفاً عن خطبته وعبادي الجوهر والجن
05/01/2020   7:00 ص

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يروي موقفاً عن خطبته وعبادي الجوهر والجن

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روى تركي آل الشيخ، في اتصال على الهواء مباشرة مع عبادي الجوهر أثناء غنائه بحفل “شتاء الرياض”، موقفا طريفا حدث له مع الجوهر، وكان بمناسبة خطوبة آل الشيخ.

وقال آل الشيخ في الاتصال إن زملاءه جهّزوا له حفلًا وعزومة بمناسبة خطبته، وكانت على شرف الفنان عبادي الجوهر، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها بالفنان، مضيفا أن الحفل لم يكتمل لأن البيت كان فيه جن.

ثم طلب رئيس هيئة الترفيه من عبادي الجوهر أن يغني له “نالت على يدها” ليزيد بن معاوية، بشرط أن تكون على العود، فأجابه عبادي لطلبه. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يروي موقفاً عن خطبته وعبادي الجوهر والجن

أخبار محلية
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