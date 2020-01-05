نفذت القوات البحرية المصرية مناورة برمائية تدريبية اشتركت فيها حاملة مروحيات وغواصة وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ.
كما اشتركت في التمرين الحربي مجموعات قتالية من قوات المظلات وقوات الصاعقة والقوات الخاصة.
وأُطلقت خلال التدريبات – التي شهدها رئيس أركان القوات المسلحة وقائد القوات البحرية – طوربيدات مضادة للغواصات.
وتأتي هذه المناورات التدريبية بالتزامن مع قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، وهو القرار الذي نددت به الجامعة العربية في اجتماعها الطارئ الذي انعقد الثلاثاء الماضي بناء على طلب من مصر.
وفق “أخبار 24”.