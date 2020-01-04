أعاد ناشطون نشر مقطع فيديو للإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل الذي وافته المنية اليوم السبت بعد معاناة مع المرض، وهو يتحدث بتأثر شديد عن طبيعة مرضه.
وقال الزامل في حلقة قديمة من برنامج “بالمختصر” إنه وُلد بمشاكل مزمنة في الكلى أثرت على مناعة جسمه، وجعلته عرضة لأي فيروسات وأمراض.
وأضاف أنه كان يدخل المستشفى منذ صغره بسبب مرضه الذي غيّر جوانب كثيرة في حياته، أبرزها تغير وجهة نظره للحياة، مؤكداً أن مرضه جعله يرى جوانب إنسانية جميلة عميقة، لم يكن ليراها لولا مرضه.
وكان كثير من المثقفين والإعلاميين عبّروا عن حزنهم على رحيل الزامل، وتصدر وسم يحمل اسمه قائمة الأعلى تداولاً على “تويتر” في المملكة، حيث شهد تدوين آلاف التغريدات.
وفق “أخبار 24”.