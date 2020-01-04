تعرّف على استعدادات “الهلال الأحمر” لمباراة السوبر اليوم

أنهت إدارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بمحافظة جدة استعداداتها لمباراة كأس السوبر التي ستقام اليوم بين ناديي النصر والتعاون بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
وأوضح متحدث الهلال الأحمر، عبدالله أبوزيد، أن الهيئة جهّزت 15 فرقة إسعافية متقدمة، وسيتم تشغيل 5 نقاط تجمع لفرق إسعافية متكاملة، إضافة إلى تمركز 4 فرق إسعافية على مدخل مدينة الملك عبدالله قبل بداية المباراة.
وأضاف أنه سيتم أيضا تشغيل غرفة التحكم والقيادة داخل المدينة الرياضية وتمركز 6 مسعفين على عربات الجولف في أرضية الملعب ورفع الجاهزية بعد نهاية المباراة بالمراكز المحيطة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.وفق “أخبار 24”.