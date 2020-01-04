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اخبار رياضية > تعرّف على استعدادات “الهلال الأحمر” لمباراة السوبر اليوم
04/01/2020   6:16 م

تعرّف على استعدادات “الهلال الأحمر” لمباراة السوبر اليوم

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أنهت إدارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بمحافظة جدة استعداداتها لمباراة كأس السوبر التي ستقام اليوم بين ناديي النصر والتعاون بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

وأوضح متحدث الهلال الأحمر، عبدالله أبوزيد، أن الهيئة جهّزت 15 فرقة إسعافية متقدمة، وسيتم تشغيل 5 نقاط تجمع لفرق إسعافية متكاملة، إضافة إلى تمركز 4 فرق إسعافية على مدخل مدينة الملك عبدالله قبل بداية المباراة.

وأضاف أنه سيتم أيضا تشغيل غرفة التحكم والقيادة داخل المدينة الرياضية وتمركز 6 مسعفين على عربات الجولف في أرضية الملعب ورفع الجاهزية بعد نهاية المباراة بالمراكز المحيطة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.وفق “أخبار 24”.

تعرّف على استعدادات “الهلال الأحمر” لمباراة السوبر اليوم

اخبار رياضية
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