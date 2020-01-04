“متحدث الغذاء والدواء” يوضح سبب التأخير في إعلان نتائج فحص الدخان الجديد وكيفية التعامل مع الكميات الموجودة بالسوق

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء، تيسير المفرج، أن سبب التأخير في إعلان نتائج ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لفحص الدخان الجديد الذي أجرته الهيئة بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة، يرجع إلى أن نتائج الفحص تزامنت مع فترة الإجازات خارج المملكة.
وقال المفرج، في مداخلة ببرنامج “إم بي سي في أسبوع”، إن اللجنة تعاملت مع أحد المختبرات العالمية خارج المملكة، وتزامن انتهاء الفحص مع فترة الإجازات لكثير من الجهات الحكومية خارج المملكة، إضافة إلى أن النتائج فور خروجها تم تدقيقها ومطابقتها حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازم.
وأضاف المفرج أن الغلاف الجديد بناء على ما توصلت إليه اللجنة سيبقى كما هون نظراً لأنها اتفاقية دولية، وستُلزم الشركات الـمصنِّعة للتبغ بمعالجة الاختلاف وتعديل السمات لتتوافق مع النكهة المعتادة لدى المستهلك، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت، مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد). وفق “أخبار 24”.
وبيّن المفرج أن سحب المنتجات الجديدة من السوق ستحدده اللجنة المشكلة، مشيراً إلى أنه تم توجيه الشركات ووكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر، من خلال مراكز اتصال مخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك ومعالجتها تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار.
علي الغفيلي يتسائل عن سر التأخير بإصدار النتائج حول الدخان الجديد ومتحدث هيئة الغذاء والدواء يوضح#mbcinaweek#mbc1 pic.twitter.com/YenVpgHK8r
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 4, 2020
الغفيلي يتسائل هل عدنا لنقطة الصفر في حكاية الدخان الجديد؟#mbcinaweek#mbc1 pic.twitter.com/R58F101iBp
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 4, 2020