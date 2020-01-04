عبر سائح أوكراني عن مدى إعجابه بزيارته للمملكة وما شاهده من تلقائية غير مصطنعة في تعامل المواطنين معه.
وأشاد السائح ويدعى “بيتر سانتيلو” وهو من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في مقطع فيديو نشره على قناته على اليوتيوب، بكرم الضيافة، واستقباله بحفاوة من سعوديين دون سابق معرفة، وهو ما يفتقده في الغرب على حد قوله.
وضرب مثلًا بأن أحد المواطنين شاهده من الطابق العلوي، فنزل إليه، واستضافه بمنزله وسمح له بالتجول فيه، كما قدم له الشاي دون مقابل وهو ما اعتبره بيتر نوعًا من الخيال، لا يمكن رؤيته سوى في المملكة أو في الشرق الأوسط بشكل عام.
وعرض بيتر بعضًا من مقاطع الفيديو، التي تظهر تجوله في المملكة وممازحته لبعض الأطفال، وكذلك لطيبة ولطف أهل المملكة، مؤكدًا أن ما رآه كان طبيعيًا وليس تمثيلًا.
وفق “أخبار 24”.