عبر سائح أوكراني عن مدى إعجابه ‏بزيارته للمملكة وما شاهده من تلقائية غير مصطنعة في تعامل ‏المواطنين معه.‏

وأشاد السائح ويدعى “بيتر سانتيلو” وهو من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في مقطع فيديو نشره على قناته على اليوتيوب، بكرم الضيافة، واستقباله بحفاوة من سعوديين دون سابق ‏معرفة، وهو ما يفتقده في الغرب على حد قوله.‏

وضرب مثلًا بأن أحد المواطنين شاهده من الطابق العلوي، فنزل ‏إليه، واستضافه بمنزله وسمح له بالتجول فيه، كما قدم له الشاي دون مقابل وهو ما اعتبره بيتر ‏نوعًا من الخيال، لا يمكن رؤيته سوى في المملكة أو في الشرق ‏الأوسط بشكل عام.‏

وعرض بيتر بعضًا من مقاطع الفيديو، التي تظهر تجوله في المملكة وممازحته ‏لبعض الأطفال، وكذلك لطيبة ولطف أهل المملكة، مؤكدًا أن ما ‏رآه كان طبيعيًا وليس تمثيلًا.‏

وفق “أخبار 24”.