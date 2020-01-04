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أخبار محلية > اعتدت على طالبة سعودية.. الادعاء العام بولاية “أوريغون” يأمر باعتقال فتاة أمريكية
04/01/2020   6:12 م

اعتدت على طالبة سعودية.. الادعاء العام بولاية “أوريغون” يأمر باعتقال فتاة أمريكية

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أصدر مكتب الادعاء العام، في ولاية أوريغون الأمريكية، أمرًا ‏باعتقال فتاة أمريكية بتهمة الاعتداء على طالبة سعودية.‏

وأشار بيان الادعاء العام الصادر أمس الجمعة إلى أن ‏المتهمة تحاول التهرّب من المحاكمة، مبيناً أنها تغيبت عدة مرات عن الجلسات وآخرها جلسة أمس، وبعد البحث عنها اتضح أنها قامت ‏بتغيير مقر إقامتها.‏

وكشفت الشرطة في تقريرها عن أن الاعتداء وقع مساء 12 ‏نوفمبر الماضي، حيث قامت المتهمة وتُدعى “ياسمين رينيه”؛ ‏بسحب حجاب الفتاة السعودية من الخلف وتدنيسه، وقامت بمحاولة ‏خنقها، وذلك بإحدى محطات القطار‎ .‎

وأفادت الطالبة السعودية للشرطة (24 عاماً) “إنها لم تعد تشعر ‏بالأمان وهي ترتدي الحجاب في الأماكن العامة، وتعتمد على ‏طرق بديلة لتغطية نفسها‎ .وفق “أخبار 24”.‎

وتواجه الفتاة الأمريكية التي يبلغ عمرها 23عامًا، تهم الكراهية والاعتداء على ‏طالبة سعودية بسبب حجابها‎.‎

اعتدت على طالبة سعودية.. الادعاء العام بولاية “أوريغون” يأمر باعتقال فتاة أمريكية

أخبار محلية
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