اعتدت على طالبة سعودية.. الادعاء العام بولاية “أوريغون” يأمر باعتقال فتاة أمريكية

أصدر مكتب الادعاء العام، في ولاية أوريغون الأمريكية، أمرًا باعتقال فتاة أمريكية بتهمة الاعتداء على طالبة سعودية.
وأشار بيان الادعاء العام الصادر أمس الجمعة إلى أن المتهمة تحاول التهرّب من المحاكمة، مبيناً أنها تغيبت عدة مرات عن الجلسات وآخرها جلسة أمس، وبعد البحث عنها اتضح أنها قامت بتغيير مقر إقامتها.
وكشفت الشرطة في تقريرها عن أن الاعتداء وقع مساء 12 نوفمبر الماضي، حيث قامت المتهمة وتُدعى “ياسمين رينيه”؛ بسحب حجاب الفتاة السعودية من الخلف وتدنيسه، وقامت بمحاولة خنقها، وذلك بإحدى محطات القطار .
وأفادت الطالبة السعودية للشرطة (24 عاماً) “إنها لم تعد تشعر بالأمان وهي ترتدي الحجاب في الأماكن العامة، وتعتمد على طرق بديلة لتغطية نفسها .وفق “أخبار 24”.
وتواجه الفتاة الأمريكية التي يبلغ عمرها 23عامًا، تهم الكراهية والاعتداء على طالبة سعودية بسبب حجابها.