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اخبار رياضية > “الحارثي”: الهلال اختفى أمام الفيصلي ومن يقول غير ذلك ‏يضحك على نفسه
04/01/2020   1:34 م

“الحارثي”: الهلال اختفى أمام الفيصلي ومن يقول غير ذلك ‏يضحك على نفسه

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أكد الكاتب والناقد الرياضي، سلطان الحارثي أن فريق الهلال ‏في مباراته مع الفيصلي أمس الجمعة كان مرهقًا، واختفى منذ الدقيقة ‏‏70، لافتًا إلى أن من يقول غير ذلك فهو يضحك على نفسه.‏

‏وقال الحارثي في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” معلقًا على المباراة: “مخرج ‏المباراة يشارك الحكم في السوء والعبث”‎.‎

وأضاف: “مبروك للهلال وأعانه الله على ما تبقى من الموسم.. ‏لجنة المسابقات لم ولن ترحمه”‎.‎

وتأهل الهلال لدور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين ‏الشريفين بعد فوزه على الفيصلي بركلات الجزاء الترجيحية، ‏أمس الجمعة بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي ‏والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما‎ .وفق “أخبار 24”.‎

“الحارثي”: الهلال اختفى أمام الفيصلي ومن يقول غير ذلك ‏يضحك على نفسه

اخبار رياضية
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