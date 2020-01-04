“الحارثي”: الهلال اختفى أمام الفيصلي ومن يقول غير ذلك ‏يضحك على نفسه

أكد الكاتب والناقد الرياضي، سلطان الحارثي أن فريق الهلال في مباراته مع الفيصلي أمس الجمعة كان مرهقًا، واختفى منذ الدقيقة 70، لافتًا إلى أن من يقول غير ذلك فهو يضحك على نفسه.
وقال الحارثي في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” معلقًا على المباراة: “مخرج المباراة يشارك الحكم في السوء والعبث”.
وأضاف: “مبروك للهلال وأعانه الله على ما تبقى من الموسم.. لجنة المسابقات لم ولن ترحمه”.
وتأهل الهلال لدور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الفيصلي بركلات الجزاء الترجيحية، أمس الجمعة بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما .وفق “أخبار 24”.