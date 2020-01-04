“فيتوريا” و”خميس” يقدمان 1500 تذكرة هدية للجماهير لحضور “السوبر”

قدم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، 1000 تذكرة مجانية هدية لجماهير الفريق لحضور مباراة السوبر السعودي اليوم أمام التعاون.
ودعا فيتوريا الجماهير للزحف نحو المدرجات لدعم ومؤازرة الفريق لحصد لقب كأس السوبر.
كما قدم لاعب الفريق عوض خميس 500 تذكرة مجانية للجماهير النصراوية، داعياً إياهم لمساندة الفريق الليلة.
ويلتقي النصر (بطل الدوري) والتعاون (بطل السوبر) عند الساعة 08:15 مساء اليوم (السبت) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة”، في مباراة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2018/ 2019. وفق “أخبار 24”.