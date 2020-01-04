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أخبار المناطق > بعد صعوده على متنها.. وزير العدل السوداني ينجو من كارثة الطائرة المنكوبة بدارفور
04/01/2020   1:30 م

بعد صعوده على متنها.. وزير العدل السوداني ينجو من كارثة الطائرة المنكوبة بدارفور

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نجا وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري ‏ من حادِث تحطم طائرة في ولاية غرب دارفور، أول أمس ‏الخميس، إذ كان من المفترض أن يكون الوزير على متن ‏الرحلة، إذ أنه صعد فعلًا إلى الطائرة، لكنه غادرها قبيل ‏إقلاعها‎.‎

وكشفت وزارة العدل في بيان لها أنه بعد جلوس الوزير وحرسه على مقاعدهم بالطائرة، صعدت امرأتان كانت كل ‏منهما تحمل طفلاً، وطلب أحد أفراد الطاقم من السيدتين مغادرة ‏الجزء الذي كان يجلس فيه الوزير والجلوس في الجزء ‏المخصص للشحن من الطائرة، لكن الوزير رفض ذلك.‏

وأشارت إلى أن الوزير قرر في تلك اللحظة النزول من ‏الطائرة والرجوع إلى المدينة، وطلب من السيدتين الجلوس في ‏مكانه ومكان حرسه الشخصي، وغادر المطار إلى مقر لحكومة ولاية غرب دارفور لحضور اجتماع.‏ وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الوزارة أنه بعد انتهاء الاجتماع مباشرة، ‏علم الوزير أن الطائرة التي كان ينوي السفر بها إلى الخرطوم ‏قد سقطت، واستشهد كل من بداخلها‎.‎

وكانت طائرة عسكرية من طراز أنتونوف 12 تعرضت لحادث ‏سقوط مساء الخميس بعد 5 دقائق من إقلاعها من مطار مدينة ‏الجنينة، ما أدى إلى تحطمها ومقتل طاقمها المكون من 7 أفراد ‏عسكريين إضافة إلى 3 قضاة و8 مواطنين بينهم 4 أطفال‎.‎

بعد صعوده على متنها.. وزير العدل السوداني ينجو من كارثة الطائرة المنكوبة بدارفور

أخبار المناطق
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